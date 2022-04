Sanzioni Russia: un webinar di Confindustria per tutelarsi dai contenziosi per le aziende esportatrici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 14 aprile (ore 10), un webinar sugli aspetti sanzionatori e contrattuali derivanti dal conflitto russo-ucraino. Una materia delicata per le molte aziende coinvolte in questa circostanza dove forma dei contratti, capillarità e le esenzioni dei regimi sanzionatori, le caratteristiche dei settori coinvolti, le difficoltà nel tracciare gli assetti proprietari delle controparti ed il crescente impatto reputazionale impongono un’attenta gestione del rischio nei rapporti con clienti e fornitori internazionali per limitare il rischio di violazione e cautelarsi rispetto a contenziosi. L’incontro, organizzato da Confindustria in collaborazione con ICC Italia, si avvale del parere di autorevoli esperti per approfondire l’attuazione delle misure, le conseguenze legali della loro violazione e gli aspetti interni e contrattuali a cui prestare attenzione. - (PRIMAPRESS)