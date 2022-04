Sanzioni Russia: slitta il via libera per i provvedimenti nella riunione dei 27 ambasciatori Ue

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Slitta l'approvazione il via libera al quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dei Paesi Ue. La riunione degli ambasciatori dei 27 Stati membri (Coreper) è stata interrotta e aggiornata alle 18 del pomeriggio. A quanto si apprende, si andrebbe verso uno slittamento dell'inizio dell'embargo per l'import di carbone. E c'è il nodo dei contratti in essere. Secondo fonti Ue, la proposta di posticipare l' embargo è stata avanzata dalla Germania e avrebbe ottenuto un primo ok stamane alla riunione degli ambasciatori. - (PRIMAPRESS)