Sanzioni: gli USA da oggi chiudono tutti gli spazi aerei alla Russia

(PRIMAPRESS) - USA - Anche gli Stati Uniti chiudono gli spazi aerei alla Russia. Dopo UE e Canada anche il governo Biden ha deciso la sospensione che produrrà un effetto devastante per la Russia ma anche una possibile reazione da parte di Putin. United Airlines e United Parcel Service (UPS) hanno già sospeso i voli sullo spazio aereo russo, unendosi ad altri importanti vettori statunitensi Delta Air Lines e American Airlines.

"Sto annunciando che ci uniremo ai nostri alleati nel chiudere lo spazio aereo americano a tutti i voli russi, isolando ulteriormente la Russia e aggiungendo un'ulteriore pressione sulla loro economia", ha detto Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione. I voli russi erano già effettivamente bloccati dalle destinazioni statunitensi per la maggior parte degli ultimi giorni a causa dei divieti sull'uso dello spazio aereo canadese ed europeo.Le compagnie aeree devono già affrontare blocchi potenzialmente lunghi dei principali corridoi di volo est-ovest dopo che l'Ue e Mosca hanno emesso divieti di spazio aereo.Gli oligarchi russi, anche quelli con doppia nazionalità, non sarebbero in grado di aggirare il divieto dello spazio aereo dell'Ue.

Le ripercussioni si allargano infatti a macchia d'olio: Lufthansa, Air France KLM, Finnair e Virgin Atlantic hanno già cancellato i voli cargo dell'Asia settentrionale mentre la compagnia aerea scandinava SAS riprogrammerà la sua rotta Copenaghen-Shanghai per evitare lo spazio aereo russo. - (PRIMAPRESS)