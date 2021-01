Santo Domingo: uccisa donna (59) italiana proprietaria di un B&B. E' stato trovato il corpo nel frigorifero di casa

(PRIMAPRESS) - SANTO DOMINGO - Un'italiana 59enne è stata violentata e uccisa a Santo Domingo, dove viveva da 10 anni e aveva aperto un B&B. Era originaria di Carpi,nel Modenese.Il movente del delitto sarebbe di natura economica. Arrestato un uomo di 46 anni, ingaggiato da qualcuno per ucciderla dietro il pagamento di 200mila pesos (meno di 3.000 euro).Il corpo, legato e imbavagliato,è stato trovato in frigorifero in casa della vittima, nella zona residenziale di Bavaro. La donna doveva sistemare alcuni affari e poi tornare definitivamente in Italia. - (PRIMAPRESS)