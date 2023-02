Sanremo: questa sera all'Ariston si passa dal rock dei Maneskin al pianobar di Peppino di Capri

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Questa stasera al festival della canzone arrivano i super ospiti Maneskin e Di Capri Sul palco dell'Ariston, per la terza serata della rassegna sanremese. Tutti i 28 Big in gara, valutati da giuria demoscopica e televoto. Co-conduttrice, con Amadeus e Morandi, Paola Egonu, l'atleta nazionale di pallavolo. Questa sera GianMaria duetta con Morandi in "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" in versione 2.0. Sulla Costa Smeralda è atteso il rapper Gué. - (PRIMAPRESS)