Sanremo pronto alla partenza con Amadeus e l'inedita coppia Fiorello-Zalone

(PRIMAPRESS) - SANREMO - A parte la solita gag sulla partecipazione di Fiorello alla 72a edizione del Festival di Sanremo, la conferenza stampa di questa mattina del conduttore Amadeus alla vigilia dell'apertura del grande appuntamento con la canzone italiana, ha definito i contorni dello spirito che sarà sul palco del'Ariston. Un festival che aspira di essere di tutti e pronto a portare un po' di leggerezza in un anno ancora caratterizzato dalla pandemia. Ma leggerezza, come ha voluto chiarire Amadeus, non significherà non toccare dei temi in profondità e lo si farà (promessa di conduttore) anche con qualche provocazione. Alle 5 co-conduttrici che si alterneranno sul palco sarà affidato,ciascuna con il proprio registro, i caratteri di novità di questa edizione come ha anticipato il il direttore Rai, Coletta. Ad aprire domani la prima giornata saranno Morandi, Ferrero, D'Amico,Lauro,Rkomi, Mahmood&Blanco, Mena e Ranieri mentre l'intrattenimento tra una esibizione e l'altra sarà aperta da un'inedita coppia Fiorello-Checco Zalone. - (PRIMAPRESS)