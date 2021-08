Sanità, Sileri: “Vaccinazioni e cure domiciliari, i due obiettivi da perseguire”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Abbiamo due binari su cui lavorare: da una parte il potenziamento di tutto ciò che è la sanità territoriale e dunque anche le cure domiciliari per il Covid. Ma attenzione non c'è solamente il Covid. Bisogna portare la sanità a casa". Così il sottosegretario alla Salute,Sileri, a Radio Anch'io. "L'altro binario che stiamo percorrendo è quello della vaccinazione. Purtroppo oggi molte persone confondono le due cose". Poi sulla scuola, "L'altro messaggio che voglio dare ai docenti non vaccinati è: vaccinatevi". - (PRIMAPRESS)