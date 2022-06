Sanità: Sham (Gruppo Relyens) e Federsanità rinnovata la partnership nel segno della sicurezza delle strutture ospedaliere

(PRIMAPRESS) - MILANO – Sham – gruppo Relyens e Federsanità hanno annunciato il rinnovo della partnership che, negli ultimi cinque anni, le ha viste collaborare per la diffusione della cultura della prevenzione e delle best practice. Federsanità è stata tra i patrocinatori della prima ricerca quantitativa/qualitativa, realizzata da Sham in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, sulla percezione del rischio informatico della Sanità italiana. Lo studio, effettuato nel 2021, aveva coinvolto 68 professionisti sanitari operanti in strutture distribuite su 14 Regioni italiane, il progetto, secondo quanto anticipato, sarà sviluppato anche nel corso del 2022. Per il prossimo triennio la partnership si focalizzerà su un nuovo obiettivo: la quantificazione del progresso nell’ambito sicurezza delle strutture ospedaliere. - (PRIMAPRESS)