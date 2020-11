Sanità calabrese: l'incarico di Eugenio Gaudio è durato meno di 24 ore. L'ex rettore della Sapienza rinuncia

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - La catena delle nomine e dei dietrofront per l’incarico di Commissione per la Sanità della Regione Calabria, si allunga creando un imbarazzante situazione allo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza. Ora, dopo due nomine finite male, anche l’ex rettore dell'Universita' 'La Sapienza', Eugenio Gaudio, nominato appena ieri, ha annunciato le sue dimissioni. Le motivazioni ufficiali del giro di tacco di Gaudio sono “personali” e quindi riservate ma non attenuano la bufera che si è abbattuta su tutto l’esecutivo di Governo con scelte ritenute approssimative ed affrettate come quella che si prospetta anche con il nome di Gino Strada già comparso prima di Gaudio e poi indicato come consulente. - (PRIMAPRESS)