San Valentino: fiori e cioccolatini come "gioielli" con il caro-energia di serre e produzione dolciaria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la festa degli innamorati di oggi 14 febbraio, fiori e cioccolatini con le frasi d'amore, continueranno ad essere i regali più diffusi. Ma anche questi due modi di dire "Ti amo" non si sottraggono alla fase congiunturale provocata dal caro energia. Ai banchi dei fiori un mazzo di rose rosse rischia di superare il prezzo di un anellino d'argento. E' l'effetto provocato dal maggior costo dell'energia per alimentare le serre che porteranno i prodotti foreali a sfiorare un rincaro del 50%. La Coldiretti nei giorni scorso aveva già lanciato l'allarme ma al momento non si intravedono soluzioni per arginare il fenomeno che coinvolge anche la produzione industriale dolciaria. E naturalmente cioccolatini e affini risentono del maggior costo produttivo. Ma gli innamorati non si potranno presentare a mani vuote davanti alla loro innamorata e allora al caro-bolletta si penserà domani. - (PRIMAPRESS)