San Severino Marche: arresto figlio 56 che ha accoltellato la madre 84enne. L'uomo aveva problemi psichici

SAN SEVERINO MARCHE - Una donna di 84 anni è stata uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici. L'uomo ha anche tentato di liberarsi del corpo dell'anziana donna dandole fuoco. Madre e figlio che gestivano insieme un bar, vivevano nella stessa casa a San Severino Marche in provincia di Macerata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. A dare l'allarme il medico dell'uomo che lo ha sentito al telefono. Si ipotizza che il 56enne che aveva avuto sintomi influenzali non avesse preso i farmaci prescritti per i problemi pasichici.