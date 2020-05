San Giovanni a Teduccio: domani i funerali dell’imprenditore suicida nel suo capannone

(PRIMAPRESS) - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (Napoli) - Si terranno domani i funerali di A.N., il piccolo imprenditore 58enne originario di Cercola (in provincia di Napoli) che si è tolto la vita impiccandosi nel suo capannone alla periferia di San Giovanni a Teduccio, in via Murelle a Pazzigno, nella vecchia zona industriale a est di Napoli. L'uomo, ieri sera, non era rientrato a casa ed i parenti hanno dato l'allarme. Quest’oggi le forze dell'ordine ne hanno scoperto il cadavere. Nella lettera lasciata alla famiglia ci sono le ragioni del tragico gesto. Lascia sgomenti la dichiarazione del sindaco di Cercola circa una depressione latente da mesi dell’uomo. Il primo cittadino Vincenzo Fiengo ha riferito: “la famiglia mi hanno chiesto di far sapere che il suicidio non è legato a motivi economici”. Ma questa versione non convince completamente. - (PRIMAPRESS)