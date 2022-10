San Benedetto del Tronto: ricerche proseguite tutta la notte del cercatore di funghi 27enne scomparso a Faete di Arquata del Tronto

(PRIMAPRESS) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sono proseguite tutta la notte le ricerche dell'escursionista 27enne disperso presso Arquata. La zona setacciata dai Vigili del Fuoco e Protezione Civile è quella di Faete di Arquata del Tronto dove il giovane era andato a fare un'escursione nella zona alla ricerca di funghi e castagne. L'ultimo contatto telefonico con la moglie è di ieri. Non vedendolo tornare a casa al solito orario,la donna ha lanciato l'allarme. Per le ricerche sono utilizzati anche dei droni dotati di congegni elettronici in grado di individuare il cellulare dell'uomo. La raccomandazione in questa stagione, per chi si inoltra nei boschi, specie con un meteo variabile è di avere una batteria di riserva del telefono cellulare e dotarsi di un GPS da trekking. - (PRIMAPRESS)