Salvini (Lega): alle consultazioni con Draghi "Meglio separati ed ognuno dica quello che ha in testa"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega separati alle consltazioni con il premier incaricato Draghi. "E' meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa". Ha commentato Salvini "Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia,l'unità del centrodestra è un valore,governiamo in 14 regioni su 20". Alla Lega converrebbe dire no, aggiunge il segretario, ma "per noi, prima dell' interesse del partito,viene l'interesse del Paese. La situazione economica mi preoccupa, quindi è mio dovere fino a sabato, prima di dare un giudizio definitivo, ascoltare Draghi". - (PRIMAPRESS)