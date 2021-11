Saluto a Giampiero Galeazzi: domani la camera ardente in Campidoglio a partire dalle 11

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà allestita domani 15 novembre (ore 11) alla Promoteca del Campidoglio di Roma, la sala ardente di Giampiero Galeazzi il cronista sportivo, conduttore della Rai ed ex canottiere morto venerdì scorso all'età di 75 per un diabete che lo aveva colpito da tempo. L’ingresso, dalla scalinata del Vignola, è consentito ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19 e nel rispetto della vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi è stato - prima della carriera giornalistica - atleta professionista di canottaggio, vincendo anche un titolo italiano e partecipando all'Olimpiade. Soprannominato 'Bisteccone' per la sua mole, Galeazzi ha reso memorabili le sue telecronache. Ma non solo. E’ stato anche inviato per la 'Domenica sportiva' e conduttore di '90esimo minuto. Poi l'amicizia con Mara Venier e le ospitate, praticamente fisse a 'Domenica In'. E’ li che il grande pubblico lo ha potuto vedere per l’ultima volta. - (PRIMAPRESS)