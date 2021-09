Salute: ripartita da Firenze la campagna IAPB per la prevenzione delle malattie della vista

(PRIMAPRESS) - FIRENZE – Nuova partenzaper la Campagna Nazionale di Prevenzione delle Malattie della retina e del nervo ottico Vista in Salute (www.vistainsalute.it), oggi la prima tappa in Toscana a Firenze che continuerà anche domani 8 settembre al Parco le Cascine, mentre il laboratorio mobile si muoverà alla volta di Arezzo per il 9 e 10 settembre in Via Rismondo e a Siena l'11 e 12 settembre presso i Giardini La Lizza. Entro il 2023 la Campagna toccherà tutte le regioni italiane, dopo aver interessato nel 2019 Lombardia, Abruzzo e Campania e l’Umbria nella scorsa settimana. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, prevede la permanenza nelle tre città toscane città, dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni. - (PRIMAPRESS)