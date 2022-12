Pelè: si aggrava la salute dell’ex campione ricoverato per un tumore all’ospedale Einstein di San Paolo

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Un bollettino medico in serata ha evidenziato un peggioramento delle condizioni di salute di Pelè. Per il campione brasiliano, ricoverato dallo scorso 29 novembre, i medici dall'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo parlano di una insufficienza renale e cardiaca. L'82enne ex fuoriclasse del Brasile è alle prese con una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore al colon, scoperto nel settembre del 2021. Ma il quadro clinico nelle ultime ore appare in netto e veloce peggioramento. - (PRIMAPRESS)