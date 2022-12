Salute Pelè: la sfida ad 82 anni con un tumore al colon ma non risponde alle terapie

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO- Tutto il Brasile in apprensione per le condizioni di salute di Pelè. O' Rey ha presentato una condizione di salute molto fragile negli ultimi anni e ha subito diversi ricoveri. Nel settembre 2021 è stato scoperto il cancro all'intestino, ma l'idolo ha continuato a curarsi e ha fatto rare apparizioni. Nonostante la gravità del caso, Pelé era in condizioni stabili. Il 29/11, l'idolo è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo e il primo referto medico affermava che Pelé non aveva bisogno di essere ricoverato in un'unità semi-intensiva o in terapia intensiva e che aveva il pieno controllo delle sue funzioni vitali . Tuttavia, Folha de São Paulo ha riferito che all'età di 82 anni Pelé non risponde più al trattamento chemioterapico a cui era sottoposto da settembre dello scorso anno. Il giornale ha anche affermato che all'inizio del 2022 sono state diagnosticate metastasi a intestino, polmone e fegato e che in quel momento il più grande giocatore della storia del calcio è in cure palliative, poiché la chemioterapia è stata sospesa. Sempre secondo il bollettino medico, l'ex giocatore non sta facendo alcuna terapia invasiva e sta solo ricevendo misure di conforto per alleviare il dolore e la mancanza di respiro. - (PRIMAPRESS)