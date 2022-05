Salone del Libro di Torino: gli appuntamenti di oggi tra politica e informazione richiamando Calvino

(PRIMAPRESS) - TORINO - La XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, aperta ieri con lo scrittore indiano Amitav Ghosh, in collaborazione con Neri Pozza, oggi entra nel vivo del fitto calendario di appuntamenti. Per la politica oggi si segnala: Da Damasco a Mosca, L’identità dei regimi e nei regimi con Domenico Quirico Gianni Vernetti In collaborazione con Fondazione Vittorio Dan Segre. E per l'informazione l'appuntamento è con: "Italo Calvino: un innovatore rampante". Presentazione del volume di Andrea Prencipe e Massimo Sideri “L’innovatore rampante. L’ultima lezione di Italo Calvino” (Luiss) con Barbara Millucci Massimo Sideri . - (PRIMAPRESS)