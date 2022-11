Salerno: investigatori a caccia del movente per la morte della nonna accoltellata dalla nipote 16enne

(PRIMAPRESS) - PAEStUM (SALERNO) - Non è ancora chiaro il movente che ha spinto una 16enne ad accoltellare alla schiena la nonna 76enne. Il fatto è accaduto ieri sera in casa a Capaccio nei pressi di Paestum. La ragazza che presentava anch'essa un taglio ad un braccio, è stata arrestata. Forse l'accoltellamento è scattato al termine di un litigio tra le due ma bisognerà chiarire la presenza della ferita della giovane donna per stabilire l'intera dinamica. - (PRIMAPRESS)