Salerno: fermati due coniugi a Roccapiemonte dopo il ritrovamento di un feto di bambino abbandonato in una siepe

(PRIMAPRESS) - SALERNO - In stato di fermo due coniugi di 47 e 42 anni indiziati per l'omicidio del neonato ritrovato ieri pomeriggio in una aiuola di Roccapiemonte, nel Salernitano. A trovare il corpo del piccolo vicino a una siepe è stato un residente che ha subito chiamato le forze dell'ordine. La salma è stata portata all'ospedale di Nocera Inferiore per l'autopsia. - (PRIMAPRESS)