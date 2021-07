Salento: giovane coppia muore nelle acque mosse della Baia dei Turchi. Forse precipitati dalla scogliera

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Una giovane coppia di Cerignola, nel Foggiano è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, in una delle insenature più suggestive del Salento. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che i due giovani, di 27 e 29 anni, possano essere precipitati dalla scogliera mentre si accingevano a tuffarsi, ma neppure che siano morti l'uno nel tentativo di salvare l'altra dalle forti correnti di quello specchio d'acqua. - (PRIMAPRESS)