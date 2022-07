(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il prossimo 12 luglio il premier Mario Draghi ha convocato Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi. Sul tavolo i nodi più caldi della crisi economica in corso, dal taglio del cuneo fiscale con cui aumentare i salari, alla riforma del fisco, passando per il caro bollette e gli interventi a sostegno delle famiglie in questo momento delicato. - (PRIMAPRESS)