Russia: incendio ad un deposito di carburante dell’Oleodotto dell’Amicizia al confine con l’Ucraina

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Un deposito di carburante nella località russa di Bryansk, non lontano dalla frontiera con l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Tass, che cita le autorità locali, che però non indicano le possibili cause dell'incendio. Non sembra ci siano vittime. Bryansk dista circa 150 km dal confine con l'Ucraina e 380 km a sud-ovest da Mosca. Il deposito fa parte della rete del cosiddetto "Oleodotto dell'Amicizia", il più lungo del mondo, che trasporta il greggio russo in Ucraina, Polonia, Ungheria e Germania. - (PRIMAPRESS)