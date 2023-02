Russia: il sito dell’ambasciata USA a Mosca esorta i cittadini anche con doppio passaporto a lasciare il paese

L’ambasciatrice USA a Mosca, Lynne Tracy

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il sito dell’Ambasciata USA a Mosca ha invitato i cittadini americani, anche quelli con doppio passaporto, a lasciare il paese. Il pericolo è dell’arbitrarietà della legge locale che potrebbe impedire di lasciare il paese o anche di chiamare all’arruolamento i cittadini con il passaporto americano e russo. Ma l’ambasciata mette in guardia anche da possibili arresti e la limitata capacità dei funzionari diplomatici di assistere i cittadini in questa eventualità. Ed ancora viene ricordato che ormai le carte di credito e debito americane non hanno più nessuna validità in Russia. - (PRIMAPRESS)