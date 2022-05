Mosca: il Ministero per l’Emergenza russo paga ai pensionati del Donbass un bonus di 10 mila rubli

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il ministero delle situazioni di emergenza (EMERCON) russo ha dichiarato che più di 8.000 pensionati e dipendenti di organizzazioni di bilancio in Ucraina e nel Donbass hanno ricevuto pagamenti di 10.000 rubli (140€ ca.) da parte della Federazione Russa, e che in totale l'EMERCON ha consegnato più di 14.000 tonnellate di aiuti umanitari alla DNR, LNR e Ucraina. Dall'inizio della missione umanitaria, gli artificieri russi hanno ispezionato 160 ettari di territorio, rimuovendo circa 1.000 oggetti esplosivi.

L'ambasciatore siriano in Russia, Riyad Haddad, ha affermato che la Siria è pronta a fornire assistenza, compresa quella umanitaria, alle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk ed esorta la comunità internazionale a fare lo stesso.

C'è da dire che la questione parte da lontano perchè già nell'aprile del 2014, cioè quando iniziavano gli scontri armati nel Donbass e si parlava già delle possibili indipendenze dall'Ucraina delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk, lo Stato ucraino ha continuato a trasferire soldi alle popolazioni fino a luglio 2014 quando poi, ha deciso di bloccare ogni pagamento limitandosi a garantire solamente le pensioni. - (PRIMAPRESS)