Ruby Ter: il processo slitta al 16 febbraio. La precedente data era in concomitanza con il voto del Quirinale

(PRIMAPRESS) - MILANO - I giudici del caso Ruby ter hanno deciso di rinviare il processo al 16 febbraio, dopo aver avuto rassicurazioni dal legale dell'ex premier Berlusconi che in due udienze, il 16 e il 23 febbraio, si completerà l'esame dei testi per la difesa. Il rinvio era stato chiesto dalla difesa sia in riferimento alla situazione pandemica,sia perché l'udienza inizialmente fissata al 26/01 era praticamente in concomitanza con il voto per il Colle."A prescindere" da una candidatura. - (PRIMAPRESS)