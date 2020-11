Rsa: controlli dei Carabinieri del Nas in 232 strutture sanitarie per anziani. Riscontrate 59 violazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il piano di controlli predisposto dal Ministero della Salute e dell’Interno di residenze per anziani e strutture di lunga degenza, effettuato dai Carabinieri del Nas, ha effettuato 232 ispezioni per accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione alla diffusione epidemica In 37 strutture sono state riscontrate irregolarità. Contestate complessivamente 59 violazioni, di cui 9 penali e 43 amministrative; deferite all'autorità giudiziaria 11 persone e segnalate ulteriori 42. - (PRIMAPRESS)