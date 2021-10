Rovigo: auto contro un albero a Grignano Polesine. Muoiono tre ragazzi, un altro è in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - ROVIGO - Morti tre ragazzi in un incidente stradale nella notte a Grignano Polesine (Rovigo), lungo la strada provinciale 27. I tre giovani sono deceduti e un quarto è rimasto gravemente ferito. I giovani, tra i 16 e i 18 anni, provenivano da Rovigo ed erano diretti a Grignano quando la loro auto è uscita di strada finendo contro un albero. Sul posto la polizia stradale di Rovigo. L'auto potrebbe essere uscita di strada per l'alta velocità, oppure per una fatale distrazione del conducente. - (PRIMAPRESS)