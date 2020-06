Romania: preso il latitante Lacatus Viorel (53) che operava nel traffico della prostituzione in Italia. Dovrà scontare 6 anni

(PRIMAPRESS) - ROMANIA - Un latitante ricercato da 7 anni, Lacatus Viorel, 53enne romeno,è stato arrestato nel suo Paese dal Servizio investigazioni criminali romeno. Era ricercato in Italia per riduzione in schiavitù,maltrattamenti e ricettazione. Il blitz è scattato giovedì scorso su indicazione dei militari di San Luca, (RC), che lo hanno localizzato a Reteag Bistrida Nasau al termine di indagini svolte in collaborazione con la polizia romena. Al termine delle procedure di estradizione, rientrerà in Italia per scontare una condanna a 6 anni. - (PRIMAPRESS)