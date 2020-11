Romania: è di 10 morti e 7 feriti gravi il bilancio dell’incendio scoppiato in un reparto Covid-19 nel nord del paese

(PRIMAPRESS) - ROMANIA - È di 10 morti e 7 feriti gravi il bilancio dell’incendio divampato ieri sera in un ospedale in Romania. Le fiamme hanno invaso il reparto di terapia intensiva del nosocomio a Piatra Neamt, nel nord est del Paese dell'Europa sudorientale. Il rogo si è sviluppato nell'ala dove erano ricoverate 16 persone affette da Covid-19. Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Tra i feriti gravi anche il medico di turno. - (PRIMAPRESS)