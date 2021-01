Roma: weekend fiabesco al Bioparco con le novelle di Gianni Rodari "raccontate" in filodiffusione

(PRIMAPRESS) - ROMA – Le favole di Gianni Rodari, lette dall’attore Yari Gugliucci, saranno riprodotte in filodiffusione all’interno del Bioparco di Roma durante il weekend 9-10 gennaio. Questo appuntamento rientra all’interno dell’iniziativa promossa dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e da Maurizio Costanzo, “Al Bioparco cominciamo bene!”, che prevede fino al 10 gennaio l’ingresso gratuito all’interno del Bioparco per tutti i bambini fino a 10 anni. Yari Gugliucci interpreterà alcune delle più belle favole di Gianni Rodari dedicate agli animali, tratte dai libri “Favole al telefono” e “Fiabe lunghe un sorriso”. La riproduzione in filodiffusione avverrà nei seguenti orari: 10.50, 11.40, 13.40, 14.50 e 15.40. Il reading completo sarà registrato e sarà pubblicato nel pomeriggio di sabato sulla pagina Facebook ufficiale di Roma Capitale (@RomaCapitaleOfficialPage) e sulla pagina Facebook del Bioparco di Roma (@bioparcoroma). - (PRIMAPRESS)