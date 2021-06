Roma: violenza nel sonno ad una ragazza e denuncia gli "amici". Cresce il fenomeno del "drink spiking"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una ragazza ha denunciato una violenza, dopo essersi addormentata a casa di "amici" dopo una festa a Roma. Dalle indagini è emersa una storia simile di abusi ai danni di una minorenne,mesi prima Entrambe hanno raccontato di essersi addormentate dopo aver consumato alcol e di essersi risvegliate mentre qualcuno abusava di loro. La polizia ha individuato 3 ragazzi, presunti responsabili Per due di loro il Tribunale ha disposto i domiciliari e braccialetto elettronico.La posizione del terzo,minorenne,è al vaglio della Procura dei minori. Gli episodi denunciati sono solo una minima parte rispetto alle violenze subite in circostanze analoghe dove molto spesso è stata utilizzata la cosidetta "droga da stupro", una sostanza narcotizzante che produce anche anmesia. L'assenza di sapore deciso del narcotizzante non viene percepito se aggiunto ad una bevanda o cibo. All'estero il "drink spiking" è considerato reato e sarebbe il momento di attivare una campagna d'informazione in Italia per rendersi conto della dimensione del fenomeno. - (PRIMAPRESS)