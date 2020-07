Roma: una storia d'amore finita e un ragazzo sudamericano, probabilmente ubriaco, si lancia giù dalla terrazza del Pincio.

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un 21enne di origini sudamericane, dopo aver litigato con la fidanzata, si è lanciato dal parapetto della terrazza panoramica del Pincio, a Villa Borghese, schiantandosi su via Gabriele D'Annunzio, dopo un volo di 15 metri. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri di S.Lorenzo in Lucina e del comando Roma Piazza Venezia, che indagano sul caso. Il giovane è morto all'ospedale S.Giovanni per i traumi riportati. A chiamare i Carabinieri sarebbe stata la stessa fidanzata della vittima. Sembra che il ragazzo avesse bevuto molto. - (PRIMAPRESS)