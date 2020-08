Roma: un vasto incendio è scoppiato a Roma Nord. Impegnate 6 squadre di Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un vasto incendio è divampato a Roma Nord con una alta colonna di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile in tutta l’area di Tor di Quinto nei pressi di via Foce Aniene. L'incendio, secondo quanto spiegano i vigili del fuoco, sarebbe partito dalle sterpaglie, per poi raggiungere l'autodemolitore. Al momento l'intervento delle squadre impegnate sul posto, mira a tagliare l'incendio, impendendo il coinvolgimento della baraccopoli tollerata presente in zona. - (PRIMAPRESS)