Roma: un uomo capoverdivano ha dato fuoco alla compagna per una lite. La donna 42enne è ricoverata con gravi ustioni

ROMA - Un 46enne ha cosparso il viso della compagna di alcol e le ha dato fuoco. E'accaduto la notte tra martedì e mercoledì scorsi, nella zona nord di Roma. La donna, 42 anni, con gravi ustioni in particolare al volto e a un braccio, è stata ricoverata al Sant'Eugenio. L'uomo, capoverdiano, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Flaminio davanti alla casa della coppia. Il fatto sarebbe accaduto durante una lite, iniziata in casa e conclusa in strada con l'aggressione ai danni della donna.