Roma: un immobile di Roma Capitale nel quartiere San Basilio diventa palestra di boxe delle Fiamme Oro

ROMA – Nel quartiere di San Basilio, in un immobile di proprietà di Roma Capitale, nascerà una palestra sociale per i giovani. Questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato il locale alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, a seguito dell'accordo firmato lo scorso gennaio da Roma Capitale e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'immobile di via Tranfo verrà trasformato in una palestra della sezione giovanile di pugilato del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, aperta ai giovani del quartiere. Un nuovo luogo di sport e di aggregazione, un presidio di legalità e socialità.