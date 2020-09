Roma: un furto sventato all’Eur dai carabinieri. Colpito uno dei rapinatori e ferito il militare colpito con un cacciavite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un uomo non ancora identificato è stato ucciso e un carabiniere ferito in un edificio del quartiere romano dell'Eur, dove era in corso un tentativo di furto I carabinieri del Nucleo radiomobile erano intervenuti per la segnalazione della presenza di persone sospette. Due militari hanno tentato di fermare l'uomo, che ha colpito uno di loro con un cacciavite. L'altro carabiniere ha sparato 2 colpi risultati fatali all'aggressore. Il complice del presunto ladro si è dileguato e il militare ferito è stato trasportato in ospedale. - (PRIMAPRESS)