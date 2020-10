Roma: un bimbo di 4 anni muore soffocato dai frammenti di un palloncino scoppiato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un bimbo di 4 anni è morto soffocato da frammenti di palloncino con cui stava giocando. Viveva con la madre in una casa famiglia a Morlupo, alle porte di Roma. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri. Il bambino stava giocando con un palloncino, esploso per pura casualità. Nello scoppio,dei frammenti del palloncino sono finiti in bocca al bimbo impedendogli di respirare. La madre ha tentato di liberargli la gola. Portato in ospedale in condizioni disperate: inutili le manovre per rianimarlo. - (PRIMAPRESS)