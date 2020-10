Roma: stretta di vite della sindaca Raggi ai mini-market che non osservano le regole anti-Covid. Gli esercenti rischiano la sospensione dell'attività

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stretta di vite ai controlli sui minimarket per verificare casi di violazioni delle regole anti-Covid. E’ quanto richiesto dalla sindaca di Roma Capitale, Virgina Raggi al comandante della Polizia Locale, Stefano Napoli. In caso di reiterate violazioni si procederà con la sospensione dell’attività.

Intanto per domani è fissato un incontro tra il Prefetto di Roma e le categorie di esercenti a cui parteciperà anche la Sindaca Raggi. - (PRIMAPRESS)