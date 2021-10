Roma si blinda per la visita di Biden dal Papa e per il G20 alla Nuvola dell'Eur

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il quartier generale del G20, sotto la presidenza italiana, che si tiene a Roma il 30 e 31 ottobre, è alla Nuvola di Fuksas all'Eur. Due giornate che precedono l'apertura della Conferenza mondiale sul clima di Cop26 a Glasgow che si preannuncia con molte incognite sia per l'assenza di due players importanti come Cina e Russia ma forse anche del Canada e l'incognita Polonia. Paesi le cui fonti primarie di energia sono ancora legate all'uso del carbone. Domani 29 orrobre, invece Papa Francesco riceverà per la prima volta il presidente Usa Joe Biden e la moglie.

Intanto in vista del G20 nella capitale sono previsti cambi di viabilità, chiusure straordinarie e deviazioni del traffico in città. Secondo quanto stabilito dalla Questura di Roma, intorno la "Nuvola", il nuovo centro congressi che si trova in zona Eur, i primi divieti di sosta scatteranno già da mercoledì 27 ottobre, e interesseranno l'area tra viale Europa, tra la Colombo e viale Shakespeare; la laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia; viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare e viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia. Alla Nuvola oggi è previsto un summit dei ministri delle Finanze e della Salute, che vedrà il blocco del traffico per garantire la massima sicurezza all'evento e ai partecipanti, la Questura ha previsto l'attivazione di una "zona rossa" attorno all'area della "Nuvola", che vedrà l'impiego di unità specializzate delle Forze di Polizia, tra cui artificieri e cinofili impegnati nella bonifica delle strade dell'Eur, e di un elicottero che sorvolerà l'intera zona. Sarà possibile accedere all'interno di questa solo attraverso un badge identificativo, con l'accesso al vertice che non sarà consentito con i mezzi privati. Dalle 19 del 29 ottobre l'area sarà inoltre chiusa al traffico pubblico e privato, con limitazioni che interesseranno anche il transito pedonale. Prevista la temporanea sospensione delle fermate della metro B di Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. Per il summit è previsto l'impiego dei servizi anti-terroristici, quali la Digos, Uopi e Api, oltre che di migliaia di uomini delle Forze di Polizia e dell'Esercito. Ulteriori servizi sono stati disposti per le manifestazioni attese nel weekend. Previste infine la chiusura dei siti archeologici e museali, e delle fermate metro di Repubblica, l'accesso a quella di Termini di piazza dei Cinquecento, il 30 ottobre. Nella stessa giornata temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci. Probabili divieti di sosta e possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi e del Quirinale il 29 ottobre.