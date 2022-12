Roma: ritrovato il giovane rapito ieri notte a San Basilio. Ora è in commissariato

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato ritrovato dalla squadra mobile di Roma Danilo Valeri, il 20enne sequestrato ieri notte nella zona di Ponte Milvio. In base a quanto comunica la polizia, il giovane si troverebbe ora in commissariato e sarebbe in buone condizioni di salute. Sulla vicenda i magistrati di piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il rapimento era avvenuto nella zona della movida romana. Un gruppo di 6 o 7 persone avrebbe sequestrato il ragazzo in un locale di Ponte Milvio a Roma ieri notte. Secondo le prime informazioni il giovane proviene da una famiglia di San Basilio. Il gruppo avrebbe fatto irruzione nel locale e avrebbe portato via il ragazzo. Da chiarire i contorni del blitz e se il ritrovamento è stato possibile grazie ad un riscatto pagato. - (PRIMAPRESS)