Roma: presentazione del progetto "Proteggi la tua vista", la campagna dell'Agenzia per la Protezione della Cecità

mercoledì 10 giugno, sul sito www.proteggilasuavista.it sarà presentato il progetto "Proteggi la sua vista": una campagna di prevenzione delle malattie della vista pre e post natale, ideata dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità – IAPB Italia onlus in collaborazione con il Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità del Ministero della Salute, di cui fa parte.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire ai neo genitori consigli utili per una corretta prevenzione dei problemi visivi sia nel periodo della gravidanza che nei primi mesi di vita del nascituro.

All'incontro parteciperanno: Giuseppe Castronovo, presidente IAPB Italia onlus – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità, Mario Stirpe, presidente Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità – Ministero della Salute, Antonio Chiantera, presidente della SIGO, Matteo Piovella, presidente della SOI, Fabio Mosca, presidente della SIN e Alberto Villani, presidente della SIP.