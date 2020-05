Roma: precipitato un ultraleggero dopo un incendio scoppiato a bordo. Morti i due giovani a bordo

(PRIMAPRESS) - La ROMA - È stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Velletri per stabilire le cause del velivolo ultraleggero della scuola Crazy Fly precipitato nei pressi di via Avezzano. A bordo due giovani promesse del nuoto del centro sportivo di Ostia. Il velivolo era appena decollato, quando si è schiantato toccando una struttura. Sul posto erano accorsi Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Anzio e Nettuno e gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina. Solo lunedì scorso in un altro incidente aereo era morto il giovane Daniele Papa di Cerveteri. Il velivolo partito dall’aeroporto dell’Urbe, precipitando si era inabissato nel fiume Tevere. - (PRIMAPRESS)