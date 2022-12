Roma: piogge torrenziali e foliage allagano la città. Dito puntato sulla mancata rimozione delle foglie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono oltre 250 gli interventi di vigili del fuoco e della polizia locale impegnati da ieri sera per allagamenti, caduta di alberi e rami e incidenti. I disagi riguardano le periferie come il centro della città con strade allagate e rischi alti per la movilità sulle due ruote. Da via Gregorio VII, nel quartiere Aurelio, al lungotevere, al centro storico, passando per via Ostiense e arrivando al quadrante sud della Capitale con via Appia Nuova, dove risulta allagato il sottopasso all'altezza del chilometro 16. Chiusa anche la Galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente dove pero' non si segnalano feriti. Disagi anche via Prenestina, altezza viale Palmiro Togliatti, via di Marco Simone in prossimità di via Palombarese, piazzale delle Crociate. Molte le segnalazioni inascoltate da diversi giorni per l'enorme quantità di foglie che hanno occluso gli scoli delle acque piovane creando laghi d'acqua di diversi centimetri Molte le vetture in panne a causa delle forti piogge che si sono abbattute su tutta la Capitale, ma in particolare nelle zone Tuscolana e Tiburtina. Diverse le strade allagate anche fuori dal Grande raccordo anulare: ai Castelli Romani diverse le segnalazioni di cittadini che hanno chiesto aiuto al 112. - (PRIMAPRESS)