Roma: parte il progetto sociale "Il lavoro nobilita il quartiere" con gli immobili gratuiti del Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA – Riqualificare le periferie attraverso il lavoro. E’ questo l’obiettivo che si è posto l’amministrazione capitolina con il progetto varato dalla sindaca Virginia Raggi e la delegata alle periferie, Federica Angeli. L’iniziativa prevede di mettere a disposizione immobili comunali non utilizzati sul territorio per concederli in uso per 24 mesi ad attività imprenditoriali capaci di inserire nel mercato del lavoro residenti delle periferie per sottrarli a possibili attività illegali.

Il progetto, alla verifica dei fatti vedrà impegnati anche l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative, l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo, Formazione e Lavoro - permette di lavorare in contemporanea al raggiungimento di diversi obiettivi: la riqualificazione dei quartieri di periferia, la valorizzazione del patrimonio di locali commerciali in disuso di Roma Capitale, la creazione di nuovi posti di lavoro e il contrasto a mafie e illegalità. Contemporaneamente lo scopo è di offrire nuovi servizi ai cittadini e creare lavoro nelle periferie romane attraverso il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare capitolino. È l’obiettivo del progetto “Il lavoro nobilita il quartiere”, oggetto della memoria approvata dalla Giunta Capitolina. - (PRIMAPRESS)