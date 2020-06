Roma: operazione della Dda contro i Casamonica. Sequestrati beni per 20 milioni di euro. Raggi: "Una vittoria per Roma"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Altro duro colpo della Dda al clan dei Casmonica. La polizia ha eseguito misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione,usura e intestazione fittizia di beni. L’operazione ha portato ad un sequestro di beni per 20 milioni di euro disposta dalla Procura di Roma nell’operazione "Noi proteggiamo Roma”. Il blitz ha impegnato più di 150 uomini della centrale operativo della Squadra mobile di Roma.

Al termine dell’operazione la sindaca Virginia Raggi ha subito twittato:

”Grazie a Polizia di Stato,Procura Roma e Antimafia, Una vittoria per Roma e i suoi cittadini”. - (PRIMAPRESS)