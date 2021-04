Roma: operazione anti-spaccio nel quartiere San Basilio. Sedici arresti per traffico di stupefacenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito 16 arresti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti,spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini,coordinate dalla Dda capitolina,hanno consentito di scoprire un sodalizio criminale dedito a traffico e spaccio di sostanze stupefacenti come hashish, cocaina e marijuana, attivo in una delle più importanti piazze di spaccio del quartiere romano di San Basilio, chiamata "La lupa". - (PRIMAPRESS)