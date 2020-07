Roma: oggi ricordo a 7 anni dalla scomparsa di Padre Dall'Oglio. In Fnsi videoconferenza con il presidente Ue Sassoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi alle 19, alla parrocchia di San Giuseppe di via Nomentana a Roma, la messa per ricordare il settimo anniversario dal sequestro di padre Paolo Dall'Oglio a Raqqa, in Siria. Alla Fnsi conferenza stampa per ricordare la sua opera e i lati oscuri del suo sequestro, alla presenza, in video, del presidente del Parlamento Ue, Sassoli. Il gesuita,scomodo alla dittatura siriana ma anche alle Chiese cristiane locali,lavorava per il dialogo islamico -cristiano e per una Siria tollerante e democratica, contro orrori del regime. - (PRIMAPRESS)