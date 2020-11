Roma: oggi lutto cittadino in memoria di Gigi Proietti. Ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ultimo saluto all’attore Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso nel giorno del suo 80° compleanno, sarà oggi 5 novembre presso la chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Sarà una giornata di lutto cittadino in memoria di uno dei più amati interpreti del teatro dialettale. Gli omaggi e la cerimonia funebre, che si terranno nella stessa giornata, si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, verranno trasmesse in diretta su Rai 1. In questo modo sarà possibile garantire la partecipazione del pubblico evitando il rischio di assembramenti e assicurando il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

“Con il lutto cittadino vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.

In occasione della giornata di lutto cittadino gli edifici di Roma Capitale, e di tutte le Istituzioni e Fondazioni ad essa collegate, esporranno la bandiera capitolina a mezz'asta o parata a lutto.